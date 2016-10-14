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中国财经 | 2016年 10月 14日 星期五 19:08 BJT

进一步扩大国内消费 促进服务业发展和经济转型升级--中国国务院常务会议

路透北京10月14日 - 中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。同时部署持续深化商事制度改革，更大降低创业创新制度性成本。

政府网公布的会议内容显示，下一步要消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍。清理取消申办养老机构的不合理前置审批，支持将闲置的旧厂房、办公用房和转型后的公办培训中心、疗养院等改造成养老设施。依法兴办的营利性民办学校收费可自主定价，推动学校、企事业单位体育设施向社会开放。

“以改革创新增加消费领域特别是服务领域有效供给、补上短板，有利于改善民生、培育经济发展新动能。”会议称。

同时，要加大旅游、文化等领域有效供给，并要出台加快发展健身休闲产业指导意见。另外，促进传统消费升级，优化消费环境，通过放宽准入，吸引社会投资增加消费品和服务供给。

会议并指出，进一步深化商事制度改革可以更大激发社会创造活力，促进扩大就业。要将更多涉企证照与营业执照整合，同时要运用“互联网+”，在全国推进企业登记网上办理。另外要创新事中事后监管，推动企业信息共享交换和互认互用。

会议同时确定了加快康复辅助器具产业发展的措施，明确加大财税、社保等政策支持，将康复辅助器具产业纳入众创众包众扶众筹相关财政支持范围。（完）

欲浏览全文，请点选政府网链接： here

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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