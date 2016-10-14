进一步扩大国内消费 促进服务业发展和经济转型升级--中国国务院常务会议

政府网公布的会议内容显示，下一步要消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍。清理取消申办养老机构的不合理前置审批，支持将闲置的旧厂房、办公用房和转型后的公办培训中心、疗养院等改造成养老设施。依法兴办的营利性民办学校收费可自主定价，推动学校、企事业单位体育设施向社会开放。