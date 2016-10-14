进一步扩大国内消费 促进服务业发展和经济转型升级--中国国务院常务会议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月14日 - 中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。同时部署持续深化商事制度改革，更大降低创业创新制度性成本。
政府网公布的会议内容显示，下一步要消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍。清理取消申办养老机构的不合理前置审批，支持将闲置的旧厂房、办公用房和转型后的公办培训中心、疗养院等改造成养老设施。依法兴办的营利性民办学校收费可自主定价，推动学校、企事业单位体育设施向社会开放。
“以改革创新增加消费领域特别是服务领域有效供给、补上短板，有利于改善民生、培育经济发展新动能。”会议称。
同时，要加大旅游、文化等领域有效供给，并要出台加快发展健身休闲产业指导意见。另外，促进传统消费升级，优化消费环境，通过放宽准入，吸引社会投资增加消费品和服务供给。
会议并指出，进一步深化商事制度改革可以更大激发社会创造活力，促进扩大就业。要将更多涉企证照与营业执照整合，同时要运用“互联网+”，在全国推进企业登记网上办理。另外要创新事中事后监管，推动企业信息共享交换和互认互用。
会议同时确定了加快康复辅助器具产业发展的措施，明确加大财税、社保等政策支持，将康复辅助器具产业纳入众创众包众扶众筹相关财政支持范围。（完）
欲浏览全文，请点选政府网链接： here
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。