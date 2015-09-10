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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 10日 星期四 13:36 BJT

李克强称中国将加大定向经济调控 人民币无持续贬值基础

中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。李克强会见达沃斯论坛企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。路透

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