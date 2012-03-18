李克强：经济改革不可延迟

中国国务院副总理李克强周日在一次经济政策会议上表示，不能延迟严峻的经济改革，凸显出中国高层推动市场导向改革的决心。李克强再度强调由改革引导经济成长之前，国务院总理温家宝曾表示，必须接受成长放缓及实施更为大胆的政治改革，,以避免全球第二大经济体遭遇困境。路透