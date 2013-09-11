李克强：8月主要经济指标回升向好 改革将释放内需潜力（更新版）

* 8月主要经济指标均现回升向好势头

* 经济体制障碍和结构问题也是发展的潜力所在

* 加快金融市场化改革，研究建立存款保险制度

* 铁腕整治现有污染，京津冀减8千万吨煤消耗

(新增更多细节和背景)

路透北京9月10日 - 中国国务院总理李克强周二表示，最近一段时间，尤其是8月份主要经济指标均出现回升向好势头。而通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。

他在会见出席2013夏季达沃斯论坛企业家代表时称，未来中国将继续推进金融领域的市场化改革和开放，包括利率的市场化、资本市场的多元化发展、人民币资本项目下的可兑换，以及建立存款保险制度。

“因为国际国内多种因素影响，中国经济出现了放缓的情况，特别是今年一季度和二季度以来，下行压力较大。”李克强说，“(但)可以说，最近一段时间，尤其是8月份主要的经济指标包括先行指标，像PMI、PPI、工业增加值、用电量、货运量等等，都出现了回升向好的势头。”

他并指出，在经济下行压力加大的时候，有一种选择就是调整宏观经济政策，增加赤字，放松货币，这可能会起到短期效果，但对未来未必有利。中国选择保持定力，综合施策。特别是突出释放改革最大的红利，激发市场活力，着力调整经济结构，转变发展方式，使它们和稳增长有机结合起来。这些目前已经见到成效。

继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。

新华网同步直播的会谈实录显示，李克强强调中国经济发展有着巨大的回旋余地：作为一个13亿人口的大国，工业化和城镇化远未完成，内需尚有巨大的潜力，将会持续地释放，并由东向西循序推进。

中国在发展中的确还存在着不少体制机制上的障碍，但通过释放改革红利会激发市场巨大的活力和长期发展的内生动力。中国的经济结构还存在着不平衡、不协调、不可持续的问题，也是发展的潜力所在。

“通过优化结构，我们可以提高经济增长的质量与效益，从而有利于增加人民的收入，刺激消费，为中国经济的长期发展提供巨大的需求与动力。”李克强说道。

在今年二季度经济增速降至7.5%的低位后，中国新领导层“稳增长”和“调结构”并举，出台一系列稳增长的举措，包括加快城轨等基建项目的审批建设，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，研究确定促进贸易便利化措施，部署改革铁路投融资体制等。

**加快金融改革，同时防范风险**

李克强在会见企业家代表时表示，中国取消贷款利率的下限只是利率市场化进程当中的一步，还会继续往前走。在推进资本项目可兑换方面，已经发展了人民币的离岸业务，还会有更多的选择。

而中国整体来讲间接融资比重较高，融资的渠道还不够丰富，前不久推出了扩大信贷资产证券化试点的措施，也会继续推进。

“改革当中一个重要问题是要防范金融风险。中国在不断推进监管体系的完善，使它更加科学、有效。且中国也在研究建立存款保险制度。”他说。“把防范风险的工作做到位了，金融市场化改革的进程就会进一步加快。”

今年7月份，中国人民银行取消了银行贷款利率下限，允许银行自主为贷款定价。约一年前，央行曾将贷款利率下限调低至基准利率下浮30%的水平。不过，央行最新举措的短期效果将受到抑制，因为贷款定价可能因流动性紧张而继续偏高。

**铁腕治理污染**

对于有企业提出环境方面的问题，李克强认为，中国不愿意也不能走“先污染后治理”的老路。所以，中国政府要坚定走绿色发展道路的理念，同时，要铁腕出击来整治现有的污染，不再欠“新账”，并且要多还“老账”。

“我们没有这个能力去继续走高投入、高排放乃至于高污染的路子...在座的许多朋友可能经历过今年年初中国北京发生的雾霾。我们经过认真研究，决定要打一场攻坚战。今后一段时间内，要在京津冀地区减少8,000万吨煤的消耗，因为它是污染源之一。”

另一方面，中国将大力发展节能环保产业，发展服务业。在节能环保领域对外合作上，会更加努力地保护企业的自主知识产权。同时也希望外国企业在向中国中西部投资的时候，要注意保护那里脆弱的生态环境。

中国6月召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。(完)

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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