李克强：密切跟踪分析经济形势 做好应对挑战防范风险准备

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
路透北京1月23日 -中国国务院总理李克强周四指出，2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势，准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。
中国政府网刊登李克强主持召开国务院全体会议时的讲话称，对已部署的改革发展任务要抓紧落实，已有基础的要加快推进；抓好冬春农业生产；做好粮食收储工作，加强农田水利建设，搞好春耕备耕，保障种子、化肥、柴油等供应和价格稳定。
他指出，要科学防控H7N9禽流感等重大畜禽疫病；抓好经济运行调节，加强煤电油气运供需动态监测，保障重要商品市场供应充足、价格稳定。
会议讨论即将提请十二届全国人大二次会议审议的政府工作报告，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央有关单位征求意见。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。