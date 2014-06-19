李克强称中国经济不会硬着陆 将长期保持中高速增长

路透伦敦6月18日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。

李克强在访问英国的最后一天，在伦敦金融城做出上述讲话。此次访问期间，中英双方签署了价值140亿英镑(237.6亿美元)的贸易和投资协议，并增强了伦敦作为离岸人民币交易中心的地位。 CNH=

李克强说，他预计中国经济至少将增长7.5%，这与国际货币基金组织(IMF)等机构的看法相左。IMF认为中国经济的高速增长最终可能难以为继。

“有一些说法认为中国经济正在放缓，他们担心中国经济是否会出现硬着陆。在此我坦率和郑重地说，这不会出现，”李克强通过翻译表示。

稍晚在伦敦金融城关于外汇市场合作的一次活动上，中国人民银行行长周小川表示，他相信平稳的增长和金融稳定将保证市场对人民币的信心。

在这次活动上，英国财政大臣欧思邦将人民币日益增长的重要性与美元在二战后崛起成为全球储备货币相比，他说对人民币使用的增加将是未来数十年全球金融界的重大变化之一。

中国希望英国的金融业能帮助推广人民币在国际贸易中的使用，英国则希望抵御来自卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福等城市对于离岸人民币业务的竞争。

“伦敦是最大的离岸人民币市场，因此英国应当抓住这股势头，巩固作为亚洲以外最重要离岸人民币市场的地位。 ”李克强表示。

中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

中国央行周三宣布，授权中国建设银行 601939.SS 0939.HK 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。另据汇丰 0005.HK HSBA.L 新闻稿，该行已获中国央行批准成为首批人民币/英镑直接交易的作市商之一。

英国财政大臣欧思邦表示，英国企业向中国出口商品时，未来将可以为人民币计价合约取得政府信贷担保。伦敦应探索与中国上海和香港的股票交易所加深联系。

中国已宣布微刺激举措来应对今年开局疲弱状况，其中包括放宽对部分银行的准备金要求，税收减免和加速基础设施投资等。

李克强周三在讲话中强调，中国不会通过强烈刺激政策来实现经济成长目标，但会采用灵活有针对性的举措。(完)

(编译 李春喜/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)

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