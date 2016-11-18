李克强称当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治

路透北京11月17日 - 中国国家总理李克强周四指出，当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治的工作。并要深化能源国企改革，支持民营经济进入能源领域，要优化能源结构补上短板，更好支持经济持续发展。

央广援引他在国家能源委员会会议上的讲话称，当前国际能源供求格局深刻调整，以供给侧结构性改革为主线，推动能源消费、供给、技术、体制革命和国际合作。

“能源生产既要优存量，推动煤炭的清洁高效开发利用，也要拓增量，提升可再生能源的开发利用。”他说。

李克强指出，能源消费要抓好总量和强度的双控制，推进重点领域节能减排；要提高能源效率，加快能源技术创新和体制改革，着力在可再生能源开发利用，特别是新能源并网技术和储能微网技术上取得突破。

他并称，要全面建设互联网+智慧能源，提升电网系统调节水平，增加新能源消纳能力。通过推进“放管服”和改革油气矿权制度，理顺电力输配环节等，完善鼓励分布式能源发展的机制和政策，理顺能源价格体系。（完）