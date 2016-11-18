李克强称当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京11月17日 - 中国国家总理李克强周四指出，当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治的工作。并要深化能源国企改革，支持民营经济进入能源领域，要优化能源结构补上短板，更好支持经济持续发展。
央广援引他在国家能源委员会会议上的讲话称，当前国际能源供求格局深刻调整，以供给侧结构性改革为主线，推动能源消费、供给、技术、体制革命和国际合作。
“能源生产既要优存量，推动煤炭的清洁高效开发利用，也要拓增量，提升可再生能源的开发利用。”他说。
李克强指出，能源消费要抓好总量和强度的双控制，推进重点领域节能减排；要提高能源效率，加快能源技术创新和体制改革，着力在可再生能源开发利用，特别是新能源并网技术和储能微网技术上取得突破。
他并称，要全面建设互联网+智慧能源，提升电网系统调节水平，增加新能源消纳能力。通过推进“放管服”和改革油气矿权制度，理顺电力输配环节等，完善鼓励分布式能源发展的机制和政策，理顺能源价格体系。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。