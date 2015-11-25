李克强：拓宽融资渠道 探讨设立人民币中东欧合作基金

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国愿与中东欧国家共同拓宽融资渠道，充分发挥100亿美元专项贷款作用，研究设立30亿美元投资基金，启动中国-中东欧投资合作基金二期，探讨设立人民币中东欧合作基金。
新华社援引他在第五届中国-中东欧国家经贸论坛上的致辞指出，中国倡议筹建16+1多边金融公司，鼓励通过融资租赁、贸易融资、股权投资、公私合营等多种形式，降低合作融资成本。
李克强称，对于使用中国装备和产品的，中方愿提供优惠的融资支持。中方加入欧洲复兴开发银行的申请已获董事会批准，正待理事会通过。双方也正在商谈联合融资，中东欧企业可由此渠道获得更多资金；此外，亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融机构也可以为双方项目合作提供支持。
他认为，“16+1合作”的重点之一是加强区域交通基础设施建设，以更好对接“一带一路”倡议。中国将全力推动匈塞铁路这一旗舰项目，确保年内开工、两年完成，并与有关各方共同推进中欧陆海快线建设，使中东欧成为中国同欧洲贸易联系的快捷通道。
他并指出，中国在港口、港区建设方面有较强的能力，中国愿意投资中东欧国家的港口和港区建设，并充分结合中方网络装备技术和性价比好的优势与中东欧国家需求，开展互联网基础设施建设合作，促进网络互联互通。
产能合作方面，李克强提出，中国在汽车、钢铁、造船、化工、港口设备、工程机械等领域拥有优质产能，可把中国的优势产能同中东欧国家的发展需求、西欧发达国家的关键技术结合起来，开展三方合作；中国愿同波罗的海国家探讨开展高铁合作，其中一些关键设备可以考虑从西欧等国家采购。
关于中国经济的走势，他强调，中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，13亿多人口的消费升级将形成世界上最大的市场需求。未来五年，中国经济年均增速需要保持在6.5%以上，这意味着到2020年人均GDP将达到1.2万美元左右，按照世界银行的标准，接近高收入国家水平，基本跨越“中等收入陷阱”，这也将为包括中东欧国家在内的世界各国提供更多发展机遇。（完）
(发稿 马蓉; 审校 沈燕/张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。