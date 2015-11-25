李克强：拓宽融资渠道 探讨设立人民币中东欧合作基金

路透北京11月25日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国愿与中东欧国家共同拓宽融资渠道，充分发挥100亿美元专项贷款作用，研究设立30亿美元投资基金，启动中国-中东欧投资合作基金二期，探讨设立人民币中东欧合作基金。

新华社援引他在第五届中国-中东欧国家经贸论坛上的致辞指出，中国倡议筹建16+1多边金融公司，鼓励通过融资租赁、贸易融资、股权投资、公私合营等多种形式，降低合作融资成本。

李克强称，对于使用中国装备和产品的，中方愿提供优惠的融资支持。中方加入欧洲复兴开发银行的申请已获董事会批准，正待理事会通过。双方也正在商谈联合融资，中东欧企业可由此渠道获得更多资金；此外，亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融机构也可以为双方项目合作提供支持。

他认为，“16+1合作”的重点之一是加强区域交通基础设施建设，以更好对接“一带一路”倡议。中国将全力推动匈塞铁路这一旗舰项目，确保年内开工、两年完成，并与有关各方共同推进中欧陆海快线建设，使中东欧成为中国同欧洲贸易联系的快捷通道。

他并指出，中国在港口、港区建设方面有较强的能力，中国愿意投资中东欧国家的港口和港区建设，并充分结合中方网络装备技术和性价比好的优势与中东欧国家需求，开展互联网基础设施建设合作，促进网络互联互通。

产能合作方面，李克强提出，中国在汽车、钢铁、造船、化工、港口设备、工程机械等领域拥有优质产能，可把中国的优势产能同中东欧国家的发展需求、西欧发达国家的关键技术结合起来，开展三方合作；中国愿同波罗的海国家探讨开展高铁合作，其中一些关键设备可以考虑从西欧等国家采购。

关于中国经济的走势，他强调，中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，13亿多人口的消费升级将形成世界上最大的市场需求。未来五年，中国经济年均增速需要保持在6.5%以上，这意味着到2020年人均GDP将达到1.2万美元左右，按照世界银行的标准，接近高收入国家水平，基本跨越“中等收入陷阱”，这也将为包括中东欧国家在内的世界各国提供更多发展机遇。（完）