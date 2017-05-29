李克强将启程访欧 中方表明坚定开放本国市场决心

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京5月27日 - 中国国务院总理李克强启程赴布鲁塞尔参加中欧峰会之前，中国商务部部长助理李成钢周六称，中方坚决致力于开放市场，并且对于促进中国-欧盟投资协定谈判抱有正面看法。
6月2日举行的中国-欧盟峰会将是特朗普当选美国总统之后的首次峰会。该会议已促使中欧两大经济体团结一致，对抗全球变暖以及贸易保护主义。
中欧年度峰会通常是在7月中旬进行，但中方此次要求提前举行，以展现中国国家主席习近平1月在达沃斯世界经济论坛中强力维护的开放贸易主张。
目前悬而未决的一大问题是中国与欧盟2013年同意进行的一项投资协定谈判，旨在降低欧洲企业进入中国市场的门槛。到目前为止协议尚未达成。
这一协议被视为未来达成自由贸易协定的风向球。
欧盟官员已暗示，除非中国在开放市场方面向前走，否则该协议就很难有进展。欧洲希望中国能给予欧盟企业同等的准入，一如欧盟市场向中国投资开放那样。
李成钢对记者表示，有关投资协议的谈判是双方贸易和商务议题的重要组成部分。
他表示，中国和欧盟领导人及企业界对这些谈判极为关注，迄今为止谈判已经进行了13轮，取得了良好的进展。
他补充说，双方都希望尽早达成一项全面积极的投资协议。
李成钢表示，中国对于推动这些谈判一直抱积极态度。当然，由于这些谈判牵涉的议题范围广泛而且十分复杂，中国和欧洲在某些问题上的观点并不完全一致。幸运的是，双方的目标相同。中国开放市场的立场是坚定的。
欧盟执委会副主席卡泰宁在本月稍早访问北京时对路透表示，欧盟-中国投资协定是急需的，而这是中国国家主席兑现其让中国经济对全球开放承诺的最简单途径。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 徐文焰)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。