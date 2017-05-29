李克强将启程访欧 中方表明坚定开放本国市场决心

路透北京5月27日 - 中国国务院总理李克强启程赴布鲁塞尔参加中欧峰会之前，中国商务部部长助理李成钢周六称，中方坚决致力于开放市场，并且对于促进中国-欧盟投资协定谈判抱有正面看法。

6月2日举行的中国-欧盟峰会将是特朗普当选美国总统之后的首次峰会。该会议已促使中欧两大经济体团结一致，对抗全球变暖以及贸易保护主义。

中欧年度峰会通常是在7月中旬进行，但中方此次要求提前举行，以展现中国国家主席习近平1月在达沃斯世界经济论坛中强力维护的开放贸易主张。

目前悬而未决的一大问题是中国与欧盟2013年同意进行的一项投资协定谈判，旨在降低欧洲企业进入中国市场的门槛。到目前为止协议尚未达成。

这一协议被视为未来达成自由贸易协定的风向球。

欧盟官员已暗示，除非中国在开放市场方面向前走，否则该协议就很难有进展。欧洲希望中国能给予欧盟企业同等的准入，一如欧盟市场向中国投资开放那样。

李成钢对记者表示，有关投资协议的谈判是双方贸易和商务议题的重要组成部分。

他表示，中国和欧盟领导人及企业界对这些谈判极为关注，迄今为止谈判已经进行了13轮，取得了良好的进展。

他补充说，双方都希望尽早达成一项全面积极的投资协议。

李成钢表示，中国对于推动这些谈判一直抱积极态度。当然，由于这些谈判牵涉的议题范围广泛而且十分复杂，中国和欧洲在某些问题上的观点并不完全一致。幸运的是，双方的目标相同。中国开放市场的立场是坚定的。

欧盟执委会副主席卡泰宁在本月稍早访问北京时对路透表示，欧盟-中国投资协定是急需的，而这是中国国家主席兑现其让中国经济对全球开放承诺的最简单途径。(完)