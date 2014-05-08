李克强：今年有信心有能力实现7.5%左右GDP增长

路透北京5月8日 -中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。

新华社英文报导引述他的话并称，将与非洲一道建设高速铁路、高速公路和区域航空网络。

李克强此前在《求是》杂志撰文称，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革，其中包括完善金融市场体系，深化财税体制改革、加快转变政府职能和构建开放型经济新体制等。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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