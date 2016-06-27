李克强：中国今年完全能实现预定发展目标 人民币不存在长期贬值基础（更新版）

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路透北京6月27日 - 中国总理李克强周一在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。

他指出，中国经济下行压力仍然较大，困难是不能低估的；不过中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。

“这几年，保持了经济的稳定增长，经济的增速居世界主要经济体的前列，而且结构调整取得了积极进展。”李克强称。

他指出，进入二季度以来继续保持稳定增长，夏粮有望再获丰收，工业企业效益回稳提升，服务业较快发展，市场销售平稳增长，CPI基本稳定、PPI降幅收窄，能耗强度和主要污染物排放继续下降。

“特别是就业保持稳定，1-5月城镇新增就业人数就达到577万人，完成了全年目标任务的58%；5月份31个大城市城镇调查失业率为5.02%，这几年一直保持在这样一个水平。”李克强称。

他表示，中国经济进入了新常态，面对持续较大的经济下行压力，中国没有搞“大水漫灌”式的强刺激，而是创新宏观调控方式，大力推进结构性改革，着力培育新动能，改造提升传统动能。

但由于国际环境复杂严峻、国内长期积累的深层次矛盾凸显，中国经济稳定运行的基础并不牢固：外需对增长的拉动力减弱，民间投资和制造业投资乏力，金融等领域存在着风险隐患，一些产能严重过剩行业和经济结构单一地区矛盾较多；中国经济下行的压力仍然较大，困难不可低估。

李克强称，在调整转型时期，中国经济增长短期难免有起伏波动，传统的数据会有这样那样的变化，但是也要看到，新经济的成长带来的新变化还有许多不在视野之内；中国通过推动结构调整来促进结构转型，保持经济运行在合理区间，中国经济不会“硬着陆”，今年能够实现全年经济社会发展的主要预期目标。

他并强调将坚持以市场供求为基础实行有管理的浮动汇率制，中国经济基本面决定人民币不存在长期贬值的基础，且有能力保持人民币汇在合理均衡水平的基本稳定。

中国今年政府工作报告将经济增长目标定在6.5-7%区间，一季度实现GDP同比增长6.7%。

**英国脱欧增加世界不确定性**

而上周五英国公投结果脱欧使其成为影响全球市场的黑天鹅事件，中国总理也表态称，英国公投脱欧对金融市场的影响已经显现，世界不确定性进一步增加，推动世界经济稳定复苏需要积极实施结构性改革，以消除病灶。

他呼吁各国要加强宏观政策协调，在制定宏观政策时不仅要考虑自身的增长，还要考虑外溢性影响。

“前几天英国公投脱欧，对国际金融市场的影响已经显现...在此情况下，推动世界经济复苏和各国经济增长，需要共同应对挑战，提振信心，来营造稳定的国际环境。”李克强称。

他表示，解决世界经济深层次的矛盾和问题，既要加强需求管理，又要着力推进结构性改革，以消除“病灶”；各国情况尽管不尽相同，但总的方向还是要针对经济失衡，重点推进财政金融改革，放松管制，促进竞争，支持创新，扩大开放，协力促进世界经济强劲、可持续、平衡增长。（完）