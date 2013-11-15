李克强称欢迎民间资本和外资进入节能环保产业

路透上海11月15日 - 官方媒体中国日报周五引述李克强总理讲话称，中国将向外资和民间资本开放节能环保产业。

李克强的讲话可能预示着中国在清洁能源领域的政策变化。中国此前采用政府补贴方式建立全国大型企业，外界批评此举实质上是保护主义。

他周四对中国环境与发展国际合作委员会的外方代表表示，中国愿与各国加强科技和其他形式的国际合作，共同改善环境。

李克强称鼓励民间资本进入这一领域。

目前，外资公司可以投资设备制造业，但在风能发电等清洁能源项目上只能拥有有限的股份。

李克强还表示，希望中国的节能环保产品也能进入海外市场，并将对国际市场开放这一产业。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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