李克强：立足内需打造“升级版” 避免经济发生大波动

路透北京3月29日 - 中国国务院总理李克强周五称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。

人民网援引他在上海主持召开部分省市经济形势座谈会时称，当前国内外经济环境仍然错综复杂，积极因素和隐忧并存。要把握好稳中求进的总基调，搞好宏观宏观调控，既要未雨绸缪，又要处变不惊，用勇气和智慧打造“中国经济升级版”。

“中国经济只要给大家一个稳定预期，我们这么大的经济体，以这样的速度前进，是相当不得了的事。”李克强称。

他并从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。

李克强并强调，环境资源问题已经成为发展过程中的重要问题，绝对不能以牺牲资源环境来换取片面增长，这是转型升级中必须破解的难题。

对于城镇化建设，他认为，城镇化建设虽然要首先尊重市场规律，也要加强政府引导，不然就会出现大城市“摊大饼”发展和各种城中村的情况，要大、中、小城市和小城镇协调发展。

“小城市离不开大城市的辐射带动作用，大城市也需要防止城市病，重中之重是协调发展。这是大课题也是大难题。”李克强称。

如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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