李克强：要做好经济运行可能滑出合理区间的应对准备

路透北京7月16日 - 中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。

中央电视台引述他在经济形势座谈会上指出，经济运行出现一定波动有客观必然性，宏观调控的主要目的是避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。

“当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀，与调结构和促改革的中长期措施相结合，使得经济运行保持在合理区间。”李克强称。

他表示，要把握合理区间和政策框架，必须增强宏观调控的科学性、预见性和针对性，深入研究战略性、规律性问题，但也要敏锐捕捉苗头性倾向性问题。

李克强并认为，当前中国经济发展既有许多有利条件，也面临多年未有的错综复杂局面，全球经济复苏艰难和国内经济下行压力交织，经济发展中的两难问题较多。今年则要完成中央经济工作会议确定的全年经济社会发展的主要任务，对此中国有条件有能力有信心，但也要付出很多努力。

他并强调，中国经济已经步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。在这种情况下，保持经济运行合理区间，既要有行之有效的办法，也要稳增长调结构促改革，形成科学的宏观经济框架。

在他看来，当中国经济运行保持合理区间，要以转变经济增长方式为主线，以调结构为着力点，释放改革红利，更好发挥市场配置资源和自我调节的作用，增强经济发展活力和后劲。

中国经济增速已连续两个季度回落，周一公布的二季度GDP同比增速7.5%符合预期，上半年经济增长7.6%略高于7.5%的全年目标。市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高，但对李克强总理“经济增长率、就业水平等不滑出下限”中的下限在哪里，各界观点不一。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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