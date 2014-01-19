李克强：保持经济运行在合理区间 给市场以稳定预期

路透北京1月17日 -中国国务院总理李克强周五表示，今年中国经济发展还是要把握好宏观政策，做好预案，使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定的预期。

央广新闻引述李克强在一座谈会中并称，要着力促改革，调结构，不仅要有实际措施，还要有实质进展，核心还是要处理好政府和市场的关系。

“解决好政府错位缺位的问题，要以人民利益为重，把不该管的事坚决放掉，避免拍脑袋决策。”他说。

中国国家统计局将于下周一(20日)公布国内生产总值(GDP)等数据。路透调查显示，随着去年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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