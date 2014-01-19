李克强：保持经济运行在合理区间 给市场以稳定预期

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京1月17日 -中国国务院总理李克强周五表示，今年中国经济发展还是要把握好宏观政策，做好预案，使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定的预期。
央广新闻引述李克强在一座谈会中并称，要着力促改革，调结构，不仅要有实际措施，还要有实质进展，核心还是要处理好政府和市场的关系。
“解决好政府错位缺位的问题，要以人民利益为重，把不该管的事坚决放掉，避免拍脑袋决策。”他说。
中国国家统计局将于下周一(20日)公布国内生产总值(GDP)等数据。路透调查显示，随着去年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。