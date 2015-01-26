李克强：继续创新宏观调控思路 围绕区间调控实施更精准定向调控

路透北京1月26日 - 中国国务院总理李克强周一表示，当前多重矛盾叠加，宏观调控难度加大，必须继续创新调控思路和方式，宏观政策既要坚持基本取向，又要动静相宜、主动作为，围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。

据中央人民广播电台报导，李克强是主持召开专家学者和企业界人士座谈会做出上述表示的。

李克强称，当前中国经济发展进入新常态，必须按下全面深化改革的“快进键”，用好政府和市场这“两只手”，打造“双引擎”，让传统产业加快升级、新兴生产力加快成长，实现新常态下稳增长与调结构的平衡，使保持中高速增长、迈向中高端水平成为中国经济发展的主旋律。

此外， 今年还要进一步深化财税金融等重点改革，在强实体、促创新、惠民生、防风险等方面更大发力。

中国近期公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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