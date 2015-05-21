李克强：中国有信心实现7%增长目标 设中拉合作基金提供300亿美元融资

路透北京5月21日 - 中国国务院总理李克强周三在中巴工商界峰会闭幕式上发表致辞表示，中国有能力有信心实现今年7%左右的经济增长目标，保持经济中高速增长。并宣布中方将设立中拉产能合作专项基金，为此提供300亿美元融资，支持中拉产能合作项目。

新华社援引李克强的话称，去年下半年以来中国推出的定向调控措施逐步见效，1至4月经济运行继续保持在合理区间。今年经济增长目标是在10万亿美元GDP总量的基础上再增加7%左右，其增量将超过以往年份。有信心实现这个目标，保持经济中高速增长。

李克强提出中拉产能合作的“3×3”新模式，中拉将共同建设物流、电力、信息三大通道。合作建设以铁路交通为骨干、贯通南美大陆和加勒比各国的物流通道；以高效电力输送技术和智能电网为支撑、连接拉美各国各地区的电力通道；以及以互联网技术和新一代移动通信技术为依托、融合大数据和云计算的信息通道。

同时，中拉双方企业可按照“企业主导、商业运作、社会参与、政府推动”原则，通过合资、PPP、特许经营权等方式进行项目合作，政府应加紧商签投资协定，实行企业、社会、政府三者良性互动的合作方式。

此外，围绕中拉合作项目，拓展基金、信贷、保险三条融资渠道。中国将设立中拉产能合作专项基金，为此提供300亿美元融资，支持中拉产能合作项目。中国愿意设立金融租赁公司，对拉美需要的大型油轮、液化天然气运输船、海洋钻井平台等设备提供租赁服务。

李克强表示，中国还将健全中长期出口信用保险机制，支持中国向拉美出口的企业。同拉美国家扩大货币互换及本币结算等合作。并且愿同更多拉美国家签署自贸协定，推进贸易自由化便利化；愿与发达国家企业一起，在拉美开展第三方合作等。

针对巴西的合作，李克强提出，巴西是中国在拉美的最大贸易伙伴，中国已连续6年成为巴西最大贸易伙伴。中国将与巴西在产能合作、经贸结构多元化、以及科技教育交流合作等领域展开合作。

中巴将深化产能合作。中国将利用基础建设原材料和装备优质充裕的优势，在巴西就地设厂，合作发展钢铁、建材、相关装备等加工业。

中国将与巴西合作新增28艘大型运输船，提高远洋运输能力和效率。同时愿为巴提供盐下石油勘探开采服务、海洋工程装备等。两国企业还可在核电、水电、光伏等清洁能源领域进行开发合作，推进可持续发展。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 沈燕/杨淑祯)

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