李克强：经济调结构中短期小幅波动难免 长期看好的基本面未变

路透北京3月24日 - 中国总理李克强周四表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动是难以避免的，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳。

他在博鳌亚洲论坛开幕式上称，中国经济虽然放缓，但去年6.9%增速是在超过10万亿美元的高基数和转型升级中的增长；中国处在调整优化的过程，地区之间有分化，在世界经济增长放缓、复苏乏力、六年来增长最低的时候，各方看法有差异在所难免。

他指出，世界经济的不稳定对中国经济的冲击不可低估，但中国经济希望大于困难，适度扩大总需求的同时要加强供给侧改革。

“保持经济中高速增长是我们的目标，”李克强称，“中国经济滑出区间、增长停滞是最大的风险，要防止失速，保持在合理区间运行。”

他并表示，中国发展多层次资本市场的空间很大，今年并要择机推出深港通，探索用市场化的办法实行债转股；同时要防范系统性金融风险，支持实体经济发展。

他还强调，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，不具备也不会长期贬值，中国绝不会用贬值来刺激出口；今年并要因城施策，促进房地产市场平稳发展。（完）