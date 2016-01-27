李克强：今年面临的困难仍然很大 但有信心保持中高速增长

路透北京1月27日 - 中国国务院总理李克强周三指出，今年中国经济发展面临的困难和挑战仍然很大，短期内不会消除，但有信心、有能力保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

中央电视台援引他在一个座谈会上的讲话指出，中国正处于结构调整和转型升级的关键时期和攻坚阶段，既要保持经济增速在合理区间，更要关注就业、收入、环境等事关发展质量效益和民生质量的指标。

他说，实现中国经济双中高目标，关键还是要依靠改革开放，这依然是推动发展的制胜法宝。当前最重要的是要把经济增长从过度依赖自然资源转向更多依靠人力资源。

李克强指出，实现新旧动能转换要坚决有序有力推动传统产业改造升级，当前要突出抓好钢铁、煤炭行业淘汰落后产能，坚持发挥市场倒逼作用，政府重点是支持做好员工分流安置，推动企业瘦身健体，提质增效。

他强调，大企业也要开展双创，主动加互联网，通过众创、众包、众服、众筹等方式广泛集聚各方资源，实现个性化设计，柔性化制造，网络化营销，以模式创新促进创通产业焕发生机。

中国2015年GDP增速放缓至25年最低水平为6.9%，为1990年以来最低水平。年初确定的经济增长目标为7%左右。（完）