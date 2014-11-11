李克强对墨西哥取消中国企业高铁中标表示遗憾--政府网微博

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 中国国务院总理李克强周二在会见墨西哥总统培尼亚时称，对墨西哥政府取消中国企业高铁中标表示遗憾，希望墨西哥公平对待中国企业。
中国政府网官方微博引述李克强称，不久前中墨企业联合体按墨方程序成功中标一高铁项目，招标结果完全公正合法，但此后该结果被墨政府撤销。
“希望墨政府能够公平对待中国企业，推动相关合作早日取得实质性成果。”他说。
此前中国国家发改委就此事罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。
11月7日，墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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