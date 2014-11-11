李克强对墨西哥取消中国企业高铁中标表示遗憾--政府网微博

路透北京11月11日 - 中国国务院总理李克强周二在会见墨西哥总统培尼亚时称，对墨西哥政府取消中国企业高铁中标表示遗憾，希望墨西哥公平对待中国企业。

中国政府网官方微博引述李克强称，不久前中墨企业联合体按墨方程序成功中标一高铁项目，招标结果完全公正合法，但此后该结果被墨政府撤销。

“希望墨政府能够公平对待中国企业，推动相关合作早日取得实质性成果。”他说。

此前中国国家发改委就此事罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。

11月7日，墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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