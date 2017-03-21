李克强称争取尽早结束中以自贸区谈判 深化与以色列科学等方面合作

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月21日 - 中国国务院总理李克强周一下午会见以色列总理内塔尼亚胡时表示，愿同以色列做好发展战略对接，就建立中以自贸区抓紧商谈，争取尽早结束谈判；并深化两国在基础科学、现代农业、清洁能源、生物医药等领域的合作。
新华社周一晚间报导援引李克强称，将加快中国同海合会自贸谈判，推进中国同地区的经贸合作，向世界发出维护自由贸易的明确信号，重点抓好中以创新领域合作，打造绿色快捷通道。
此外，他表示，还要稳步推进港口、轻轨等重点基础设施建设项目合作，积极探讨开展第三方市场合作，实现互利共赢、共同发展。
在巴以关系上，李克强强调，作为以色列和巴勒斯坦双方共同的朋友，中方没有私利，希望尽早看到以巴实现和平共处。希望双方坚持“两国方案”的正确方向，互谅互让，相向而行，尽快重启并推进和谈。
以色列总理内塔尼亚胡表示，愿发挥自身科技优势，在智能汽车、现代医疗、清洁能源、通信、海洋渔业、农业、节水等领域拓展对中国的互利合作，希望加快以中自贸协定谈判，扩大双向投资，积极开展第三方市场合作。
同时，以方也欢迎中方企业参与以基础设施项目建设，愿加强双边交通运输领域合作。
会谈后中国和以色列签署了经济、科技、商务、民航等领域多份双边合作文件。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)