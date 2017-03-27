中国国务院总理李克强称访问新西兰时将关注两国贸易关系

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透惠灵顿3月27日 - 中国国务院总理李克强在周一刊发的报纸评论文章中敦促加深与新西兰的贸易关系，并对全球保护主义倾向抬头发出警告。李克强将在惠灵顿与新西兰总理英格利希和商界领袖会面。
李克强在新西兰先驱报上发表了题为“To New Zealand, with love”的文章，他在文中说，“国际局势的不稳定性和不确定性上升，这使得中国与新西兰一道努力，将挑战转为机遇变得更加重要。”
中国是新西兰和澳洲的最大贸易伙伴，上周李克强访问澳洲时，贸易也是一大侧重点。
这是李克强自2013年担任中国总理以来首次访问新西兰。
“目前我们在农产品方面拥有相当稳定的贸易关系，在进出口贸易之外，我们应该推动高科技驱动、高附加值、全产业链的合作，”李克强在文章中说。
中国和新西兰正在磋商升级自由贸易协定，李克强说，在保护主义抬头的环境下，这是至关重要的。
“我们有理由相信，尽管全球化遭遇挫折，但会继续推进，正如一个人不能因噎废食，”李克强说。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)