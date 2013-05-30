李克强：进一步扩大服务业对外开放 把服务业打造成经济新引擎

路透北京5月30日 - 中国国务院总理李克强表示，进一步扩大服务业对外开放，探索建立自由贸易试验区先行先试，把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。

新华社周三晚间援引他的话称，大力发展服务业，既是当前稳增长、保就业的重要举措，也是调整优化结构、打造中国经济升级版的战略选择。要通过税收、股权激励等多种措施，促进做强研发、设计、营销等服务环节，推动工业向中高端迈进。

同时开发新一代信息产品，发展电子商务，扩大信息消费；顺应以人为核心的新型城镇化需要，增强交通、环保、养老等公共服务功能；提高农技农机等综合服务水平，支撑现代农业发展。

“现在中国许多工业产品供过于求，服务业的增加值虽已经超过工业，就业人数已经超过农业，但仍有许多领域供不应求。”李克强称，增加服务业有效供给，可以释放巨大的内需潜力，形成稳定经济增长的有力支撑，也会对经济结构优化和质量价值提升产生放大效应。

他并强调，中国服务业发展滞后，最大的制约是体制机制障碍，出路在于改革开放。要坚持社会主义市场经济的改革方向，最大限度地释放改革红利，最大限度地依法依规为服务业发展“松绑”，让企业轻装上阵，增添活力和创造力。健全制度、标准，规范市场监管，营造良性发展环境。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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