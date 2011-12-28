李克强：明年中央财政支出增幅料超今年

路透北京12月28日电---中国国务院副总理李克强近日称,明年继续实施积极的财政政策,在总量上要保持适度的财政赤字和国债规模,中央财政支出增幅预计还会超过今年.

新华社周二晚间报导援引他在全国财政工作座谈会上的发言并称,在结构上要更加突出重点:积极推动扩大内需,积极促进结构调整和改革,积极保障和改善民生,切实保证重点领域支出需要.

"丰富和完善刺激消费的政策措施,促进消费较快增长;保持合理的中央财政基建投资规模,鼓励和引导扩大民间投资;在扩内需中促进外贸稳定发展."李克强称.

2011年中国全国财政支出预算为10万亿元人民币,同比增速较去年提高7个百分点.

李克强并提及,要促进战略性新兴产业、先进制造业、节能环保产业发展,进一步加大对欠发达地区转移支付力度,全面改革资源税制度,稳步推进房产税改革试点,研究制定环境保护税费改革方案等.

他表示,要着眼于营造更好的财税环境,实施结构性减税政策,增强经济发展的内生动力."做好营业税改征增值税试点相关工作,充实完善政策,推动那些生产有需求、群众有需要的服务业加快发展,加强对小微企业的财税扶持."

本月结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.

李克强称,明年要继续调整优化财政支出结构,进一步加大民生支出,逐步提高所占比例,保障特别是低收入群体的基本生活;要继续增加就业支出,加大扶贫力度,减轻物价、就业波动和自然灾害等对城乡低收入居民生活的影响;继续加大对教育、社保、保障性住房、医疗等基本公共服务的投入.

发改委此前曾称,明年要保持经济平稳较快增长,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,防止价格走势出现反弹.要进一步完善价格调控政策,并积极推进成品油和煤电等价格改革.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。