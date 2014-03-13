中国国务院总理李克强记者会要点摘录(更新版1)

路透北京3月13日 -中国十二届全国人大二次会议周四闭幕，以下为中国国务院总理李克强与中外记者见面并答记者问的要点摘录:(*表示新增内容)

*-- 今年有能力有条件使经济运行保持在合理区间

今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。

今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。

我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。去年面临的最大挑战就是经济下行压力加大，一度中央财政收入出现负增长，同时财政和货币政策运用空间又很有限，宏观调控确实面临多难选择。

-- 需要和平稳定的周边和国际环境

中国是个发展中国家，实现现代化需要有和平稳定的周边和国际环境。中国走和平发展道路的决心是坚定不移的，维护国家主权和领土完整的意志也是不可动摇的。两者归结起来还是要维护稳定，为发展创造良好环境。

四邻周边有时候难免有磕磕碰碰的情况，但是只要我们相互尊重、管控分歧、互利互惠，碰出的应该是和谐的声音，而不是刺耳的噪音。

和平友好、和平共处，是四邻百姓的愿望，我们需要一起努力，来扩大利益的交汇点，缩小矛盾点，这样就可以和睦相处，也是造福民众。

-- 中国反腐败会坚持不懈做下去

中国党和政府反对腐败的意志和决心是一贯的。十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持有贪必反、有腐必惩，取得新成效，中国会坚持不懈地做下去。

对于腐败分子和腐败行为，中国实行的是“零容忍”。中国是法治国家，法律面前人人平等，只要是触犯了党纪国法，就要依法依纪严肃查处、惩治。

腐败是人民政府的天敌，我们要用法治的思维，用制度来管权、管钱。今年要继续推进简政放权，而且要加快推进“权力清单”公布，界定权力的边界，防止滥用权力。

对于社会公众高度关注的一些领域，比如像土地出让金收入、矿产权的转让等，中国要全面审计，要通过一系列的制度性措施，让权力寻租行为、让腐败现象无藏身之地。

-- 中国金融和债务问题

对金融和债务风险我们一直高度关注，去年在经济下行压力加大的情况下，中国果断决定全面审计政府性债务问题，这本身表明要勇于面对。审计的结果如实对外公布，表明债务风险是总体可控的，而且政府的债务率还在国际公认的警戒线以下。很多债务还是投资性的，但中国不能忽视其中存在的风险，正在加强规范性措施。下一步，包括采取逐步纳入预算管理，开正门、堵偏门，规范融资平台等措施。

对于“影子银行”等金融风险，中国也正在加强监管，已经排出时间表，推进实施巴赛尔协议III规定的监管措施。中国不能把今天的垫脚石变成明天的绊脚石。我不愿意看到一些金融产品违约的情况，但是确实个别情况难以避免，我们必须加强监测，及时处置，确保不发生区域性、系统性金融风险。

-- 对马航失联飞机中国政府启动全面应急和搜救机制

中国政府已经启动了全面应急和搜救机制，现在到达相关海域的有8艘中国舰船，还有一艘正在驶向相关海域，中国还动用了十颗卫星进行信息技术支持，只要有任何疑点都不能放过。

这是一场国际大搜救，有诸多的国家参与了搜救，中国也要求有关方面加强协调，并且一定要查明原因，找到马航的失联航班，妥善处理相关各方面的事宜。

中国会继续开放，会有更多的中国公民走出国门，这会增加政府的责任。政府要尽职履责，通过加强国际合作来确保在海外我国公民的生命安全。对于中国的航班安全工作，中国一直不敢放松。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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