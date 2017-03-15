李克强称不希望看到和美国发生“贸易战” 对中美关系前景乐观

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三表示，不希望看到和美国发生“贸易战”，贸易战带不来贸易公平，而且双方都会受损。希望双方管控分歧，有需要也有条件来扩大共同利益。
他在两会结束后答记者问时并称，坚持“一个中国”政策是中美关系的政治基础，中美关系不仅关系两国利益，还涉及地区和世界的和平、安全与稳定，并对中美关系前景持乐观态度。
李克强称，中美具有广泛的共同利益，尽管在就业、汇率以及安全问题上有些看法不一和不同认识，但是双方都需要保持战略定力，加强沟通。
他并透露，中美两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)