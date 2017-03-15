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时事要闻 | 2017年 3月 15日 星期三 11:07 BJT

李克强称不希望看到和美国发生“贸易战” 对中美关系前景乐观

路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三表示，不希望看到和美国发生“贸易战”，贸易战带不来贸易公平，而且双方都会受损。希望双方管控分歧，有需要也有条件来扩大共同利益。

他在两会结束后答记者问时并称，坚持“一个中国”政策是中美关系的政治基础，中美关系不仅关系两国利益，还涉及地区和世界的和平、安全与稳定，并对中美关系前景持乐观态度。

李克强称，中美具有广泛的共同利益，尽管在就业、汇率以及安全问题上有些看法不一和不同认识，但是双方都需要保持战略定力，加强沟通。

他并透露，中美两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。

(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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