李克强：十三五要迈向中高端水平 释放经济中高速增长潜力（更新版）

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路透北京11月6日 - 中国国务院总理李克强周五撰文称，就十三五（2016-2020年）规划建议做出阐述称，保持经济中高速增长是长期任务，未来五年需保持年均经济增长6.5%以上，为此应通过转型升级使产业迈向中高端水平，努力释放经济潜在增长率。

周五刊登在人民日报的文章称，在中国经济发展进入新常态的背景下，要长期保持经济中高速增长，必须加快转变经济发展方式，促进经济转型升级、迈向中高端水平。世界上不少发展中国家就是因为没有实现转型升级，结果陷入“中等收入陷阱”。

“只有保持中高速增长，才能为转方式、调结构留下空间，为迈向中高端水平创造好的条件；只有迈向中高端水平，才能既扩大需求、又创造供给，培育发展新动能，实现可持续的中高速增长。”李克强的文章称。

中国刚刚公布十三五规划建议，提出2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，未来五年经济年均增长底线是6.5%以上。十二五规划的年均增长目标为7%，实际增速从2011年的9.5%，降至今年前三季度的6.9%。

李克强文章强调，未来五年必须坚持发展是第一要务，全面深化改革，实施创新驱动发展战略，打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，不断释放改革红利和人才红利，努力把经济潜在增长率充分发挥出来。

就中国当前环境来看，在新旧动能转换时期，要实现“双中高”并不容易。实现“双中高”，要充分挖掘内需潜力，激发和释放发展新动能；也要实施创新驱动发展战略，深入推进大众创业、万众创新，打造增长新引擎。

在投资方面，文章称中国基础设施仍比较薄弱，产业装备亟须升级改造，有效投资需求有很大潜力。同时总储蓄率保持在较高水平，社会资金充裕，扩大有效投资也有条件。

要创新投融资机制，更多运用市场化办法，继续加大对中西部铁路和公路、水利、棚户区和危房改造、城市地下管网、农村电网等基础设施薄弱环节投资，增加对先进制造等新兴产业和传统产业升级改造投资，提升投资效率，更好发挥投资对增长的关键作用。

在消费方面，李克强指出，目前消费对经济增长贡献率已达60%左右，要着力扩大居民消费，推动消费结构升级，充分发挥消费对增长的基础作用。他强调，新型城镇化是扩大内需的最大潜力所在，也是最大的结构调整。要通过深化户籍制度改革、增强城镇就业和公共服务能力等举措，着力解决好“三个一亿人”问题。

近年来，服务业较快增长，已占国内生产总值的“半壁江山”。他表示，要继续推进服务业领域的改革开放，着力发展生产性服务业、高端服务业和新兴服务业。

2014年中国GDP达到63.6万亿多元，按汇率折算迈上10万亿美元的大台阶，占世界经济份额13.3%，一年增量相当于一个中等发达国家的经济总量。李克强文章称，预计2020年GDP可达17万亿美元左右。

**增加公共服务供给**

未来五年在民生方面也大有可为。李克强在文中称，“十三五”时期，就业压力依然不小，结构性矛盾更加突出。要继续实施更加积极的就业政策，更好发挥市场在促进就业中的作用。

“增加公共产品、公共服务供给，既是普遍提高人民生活水平和质量的重要保障，也是经济发展的重要引擎。”他指出，目前，公共产品短缺、公共服务薄弱等问题依然突出。解决这一问题，应合理区分基本需求与非基本需求。

政府主要是保基本、兜底线，非基本需求主要依靠市场来解决。要创新公共产品、公共服务供给机制，通过政府与社会资本合作、特许经营等市场化办法，引导社会资本及外商投资参与，使公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平不断提高，公平性和可及性明显增强。按照保基本、建机制原则，完善社会保障制度，筑牢保障基本民生的安全网。

在形成合理收入分配格局上，《建议》提出，今后五年，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。李克强称，完成这一任务，仅靠“二次分配”是不够的，主要得靠“一次分配”。很重要的在于推进“双创”，让更多的人富起来，畅通社会纵向流动渠道，实现效率和公平的有机统一，逐步形成中间大、两头小的橄榄型收入分配结构。

十三五期间，生态环境质量要总体改善，要多措并举，促进能源资源使用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。同时要大力发展节能环保产业，这不仅是促进环境保护的有效途径，也是新的经济增长点。

而对于广受关注的经济体制改革，总理在文章也有阐述，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，而其中的关键又在于转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

他称，下一步，要继续推进“放管服”改革，健全既能激发市场活力和社会创造力，又能保障公平竞争，也能提供优质公共服务的体制机制。要加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，培育国际合作和竞争新优势。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》周二公布，国家主席习近平在《建议》说明中称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）