李克强：十三五要迈向中高端水平 释放经济中高速增长潜力（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京11月6日 - 中国国务院总理李克强周五撰文称，就十三五（2016-2020年）规划建议做出阐述称，保持经济中高速增长是长期任务，未来五年需保持年均经济增长6.5%以上，为此应通过转型升级使产业迈向中高端水平，努力释放经济潜在增长率。
周五刊登在人民日报的文章称，在中国经济发展进入新常态的背景下，要长期保持经济中高速增长，必须加快转变经济发展方式，促进经济转型升级、迈向中高端水平。世界上不少发展中国家就是因为没有实现转型升级，结果陷入“中等收入陷阱”。
“只有保持中高速增长，才能为转方式、调结构留下空间，为迈向中高端水平创造好的条件；只有迈向中高端水平，才能既扩大需求、又创造供给，培育发展新动能，实现可持续的中高速增长。”李克强的文章称。
中国刚刚公布十三五规划建议，提出2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，未来五年经济年均增长底线是6.5%以上。十二五规划的年均增长目标为7%，实际增速从2011年的9.5%，降至今年前三季度的6.9%。
李克强文章强调，未来五年必须坚持发展是第一要务，全面深化改革，实施创新驱动发展战略，打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，不断释放改革红利和人才红利，努力把经济潜在增长率充分发挥出来。
就中国当前环境来看，在新旧动能转换时期，要实现“双中高”并不容易。实现“双中高”，要充分挖掘内需潜力，激发和释放发展新动能；也要实施创新驱动发展战略，深入推进大众创业、万众创新，打造增长新引擎。
在投资方面，文章称中国基础设施仍比较薄弱，产业装备亟须升级改造，有效投资需求有很大潜力。同时总储蓄率保持在较高水平，社会资金充裕，扩大有效投资也有条件。
要创新投融资机制，更多运用市场化办法，继续加大对中西部铁路和公路、水利、棚户区和危房改造、城市地下管网、农村电网等基础设施薄弱环节投资，增加对先进制造等新兴产业和传统产业升级改造投资，提升投资效率，更好发挥投资对增长的关键作用。
在消费方面，李克强指出，目前消费对经济增长贡献率已达60%左右，要着力扩大居民消费，推动消费结构升级，充分发挥消费对增长的基础作用。他强调，新型城镇化是扩大内需的最大潜力所在，也是最大的结构调整。要通过深化户籍制度改革、增强城镇就业和公共服务能力等举措，着力解决好“三个一亿人”问题。
近年来，服务业较快增长，已占国内生产总值的“半壁江山”。他表示，要继续推进服务业领域的改革开放，着力发展生产性服务业、高端服务业和新兴服务业。
2014年中国GDP达到63.6万亿多元，按汇率折算迈上10万亿美元的大台阶，占世界经济份额13.3%，一年增量相当于一个中等发达国家的经济总量。李克强文章称，预计2020年GDP可达17万亿美元左右。
**增加公共服务供给**
未来五年在民生方面也大有可为。李克强在文中称，“十三五”时期，就业压力依然不小，结构性矛盾更加突出。要继续实施更加积极的就业政策，更好发挥市场在促进就业中的作用。
“增加公共产品、公共服务供给，既是普遍提高人民生活水平和质量的重要保障，也是经济发展的重要引擎。”他指出，目前，公共产品短缺、公共服务薄弱等问题依然突出。解决这一问题，应合理区分基本需求与非基本需求。
政府主要是保基本、兜底线，非基本需求主要依靠市场来解决。要创新公共产品、公共服务供给机制，通过政府与社会资本合作、特许经营等市场化办法，引导社会资本及外商投资参与，使公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平不断提高，公平性和可及性明显增强。按照保基本、建机制原则，完善社会保障制度，筑牢保障基本民生的安全网。
在形成合理收入分配格局上，《建议》提出，今后五年，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。李克强称，完成这一任务，仅靠“二次分配”是不够的，主要得靠“一次分配”。很重要的在于推进“双创”，让更多的人富起来，畅通社会纵向流动渠道，实现效率和公平的有机统一，逐步形成中间大、两头小的橄榄型收入分配结构。
十三五期间，生态环境质量要总体改善，要多措并举，促进能源资源使用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。同时要大力发展节能环保产业，这不仅是促进环境保护的有效途径，也是新的经济增长点。
而对于广受关注的经济体制改革，总理在文章也有阐述，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，而其中的关键又在于转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务改革。
他称，下一步，要继续推进“放管服”改革，健全既能激发市场活力和社会创造力，又能保障公平竞争，也能提供优质公共服务的体制机制。要加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，培育国际合作和竞争新优势。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》周二公布，国家主席习近平在《建议》说明中称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。