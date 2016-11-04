李克强称中国愿与上海合作组织成员国加强本币互换和结算合作

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月4日 - 中国国务院总理李克强最新表示，中国愿与上海合作组织成员国加强合作，开展自贸区可行性研究，进一步加强本币互换和结算合作。
新华社周五援引李克强在上合组织会议上的讲话称，上合组织应进一步加强安全领域的协调合作，加紧商签反极端主义公约，推进地区反恐怖机构机制建设。
李克强表示，中国与上合组织成员国之间有效的双边本币互换协议总规模已达1,600亿元人民币，愿以人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权货币篮子为契机，与各方进一步加强本币互换和结算合作。
同时，应加强各国经济发展战略协调对接，“一带一路”建设正在与欧亚经济联盟建设对接合作。中国愿与各方推进区域贸易和投资自由化便利化，加强海关、检验检疫、认证认可等领域合作；并对建设上合组织自贸区等倡议持开放态度，愿与各方开展自贸区可行性研究。
他指出，《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》已获各方核准，即将生效，建议尽快举行联委会会议，研究解决涉及运输的海关、边防、检验检疫等具体问题，确保2020年前如期开放有关线路。
在营造安全稳定环境方面，李克强称近期地区有关国家暴恐事件频发，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆遭遇恐怖袭击，凸显“三股势力”仍是本地区最大安全威胁。
上合组织应定期举行联合反恐演习，加强网络反恐和禁毒合作，深化情报交流和执法合作，切实保障各国人民和境内其他成员国机构、企业和人员安全。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。