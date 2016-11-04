李克强称中国愿与上海合作组织成员国加强本币互换和结算合作

路透北京11月4日 - 中国国务院总理李克强最新表示，中国愿与上海合作组织成员国加强合作，开展自贸区可行性研究，进一步加强本币互换和结算合作。

新华社周五援引李克强在上合组织会议上的讲话称，上合组织应进一步加强安全领域的协调合作，加紧商签反极端主义公约，推进地区反恐怖机构机制建设。

李克强表示，中国与上合组织成员国之间有效的双边本币互换协议总规模已达1,600亿元人民币，愿以人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权货币篮子为契机，与各方进一步加强本币互换和结算合作。

同时，应加强各国经济发展战略协调对接，“一带一路”建设正在与欧亚经济联盟建设对接合作。中国愿与各方推进区域贸易和投资自由化便利化，加强海关、检验检疫、认证认可等领域合作；并对建设上合组织自贸区等倡议持开放态度，愿与各方开展自贸区可行性研究。

他指出，《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》已获各方核准，即将生效，建议尽快举行联委会会议，研究解决涉及运输的海关、边防、检验检疫等具体问题，确保2020年前如期开放有关线路。

在营造安全稳定环境方面，李克强称近期地区有关国家暴恐事件频发，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆遭遇恐怖袭击，凸显“三股势力”仍是本地区最大安全威胁。

上合组织应定期举行联合反恐演习，加强网络反恐和禁毒合作，深化情报交流和执法合作，切实保障各国人民和境内其他成员国机构、企业和人员安全。（完）