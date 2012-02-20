李克强：大力发展现代服务业 成为经济增长重要领域

路透北京2月20日电---中国国务院副总理李克强在上海考察时指出,发展服务业特别是现代服务业,将会成为经济增长的重要领域.

新华社周六援引他的话称,要推动转型发展,依靠创新驱动,加快经济结构战略性调整和产业优化升级,实施好重大民生工程,增强经济内在动力与活力.

"我国服务业仍是一块'短板',"李克强指出,生产性服务业也是实体经济,是连接其他产业发展的好纽带,能够提升生产力和经济发展水平.尤其是在发达地区、在大城市,要加快发展服务业,逐步构建以服务业为主的产业结构,形成三次产业共同发展新局面.

他表示,在国内外环境复杂多变的情况下,应鼓励企业创新思维与理念,创新技术与产品,创新管理与机制,把创新与发展结合起来,把增加有效供给与培育市场需求结合起来.

2010年中国服务业增加值占GDP(国内生产总值)比重为43%,根据中国十二五(2011-2015年)规划,届时服务业增加值比重要增加4个百分点到47%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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