李克强：大力发展现代服务业 成为经济增长重要领域

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国国务院副总理李克强在上海考察时指出,发展服务业特别是现代服务业,将会成为经济增长的重要领域.
新华社周六援引他的话称,要推动转型发展,依靠创新驱动,加快经济结构战略性调整和产业优化升级,实施好重大民生工程,增强经济内在动力与活力.
"我国服务业仍是一块'短板',"李克强指出,生产性服务业也是实体经济,是连接其他产业发展的好纽带,能够提升生产力和经济发展水平.尤其是在发达地区、在大城市,要加快发展服务业,逐步构建以服务业为主的产业结构,形成三次产业共同发展新局面.
他表示,在国内外环境复杂多变的情况下,应鼓励企业创新思维与理念,创新技术与产品,创新管理与机制,把创新与发展结合起来,把增加有效供给与培育市场需求结合起来.
2010年中国服务业增加值占GDP(国内生产总值)比重为43%,根据中国十二五(2011-2015年)规划,届时服务业增加值比重要增加4个百分点到47%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。