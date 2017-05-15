李克强称中国在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳经济增长间保持平衡

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月15日 - 中国国务院总理李克强周日表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。
中国政府网援引他在会见出席“一带一路”高峰论坛的国际货币基金组织总裁拉加德时并称，中国有能力维护中国金融市场的稳定，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。
他同时强调，中国将继续坚持以市场供求为基础，有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
此外，李克强在会见世界银行行长金墉时称，当前中国经济正处在转型升级过程中，既要改造传统产能，也要大力培育新动能。中国愿同世界银行加强合作，围绕培育新动能等问题开展共同研究，助力中国经济加快实现转型升级。
他并表示，中国愿同国际货币基金组织等各方加强政策沟通和协调，促进经济全球化、贸易投资自由化便利化和多边合作，推动全球经济在稳定发展的轨道上继续前进。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。