李克强称中国在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳经济增长间保持平衡

路透上海5月15日 - 中国国务院总理李克强周日表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

中国政府网援引他在会见出席“一带一路”高峰论坛的国际货币基金组织总裁拉加德时并称，中国有能力维护中国金融市场的稳定，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

他同时强调，中国将继续坚持以市场供求为基础，有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

此外，李克强在会见世界银行行长金墉时称，当前中国经济正处在转型升级过程中，既要改造传统产能，也要大力培育新动能。中国愿同世界银行加强合作，围绕培育新动能等问题开展共同研究，助力中国经济加快实现转型升级。

他并表示，中国愿同国际货币基金组织等各方加强政策沟通和协调，促进经济全球化、贸易投资自由化便利化和多边合作，推动全球经济在稳定发展的轨道上继续前进。（完）

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