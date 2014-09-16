李克强：十三五基建向中西部倾斜 地方可以股权融资等吸引社会资本

路透北京9月16日 - 中国国务院总理李克强周二称，要加快基础设施建设，在“十三五”（2016-2020年）时期重点向中西部倾斜；允许地方通过股权融资、项目融资、特许经营等方式吸引社会资本投入，拓宽融资渠道，提高城市基础设施承载能力。

中国政府网援引他在推进新型城镇化建设试点工作座谈会上的话称，中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平，必须用好新型城镇化这个强大引擎；要创新保障房投融资机制和土地使用政策。

“新型城镇化贵在突出‘新’字、核心在写好‘人’字，要以着力解决好‘三个1亿人’问题为切入点。”李克强称。中国各地情况差别较大、发展不平衡，推进新型城镇化要因地制宜、分类实施、试点先行。

他并称，国家在新型城镇化综合试点方案中，确定省、市、县、镇不同层级、东中西不同区域共62个地方开展试点，并以中小城市和小城镇为重点。所有试点要围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、多元化可持续的投融资机制等重点，充分发挥改革试点的“先遣队”作用。

李克强说，新型城镇化是一个综合载体，不仅可以破解城乡二元结构、促进农业现代化、提高农民生产和收入水平，而且有助于扩大消费、拉动投资、催生新兴产业，释放更大的内需潜力，顶住下行压力，为中国经济平稳增长和持续发展增动能。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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