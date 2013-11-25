李克强称希望见到强势欧元

路透布加勒斯特11月25日 - 中国国务院总理李克强周一访问罗马尼亚时表示，他希望见到强势欧元货币。

李克强在与罗马尼亚总理VictorPonta会面后的新闻发布会表示，“我认为中国和中东欧合作有利于欧洲整合进程，我们希望见到繁荣、团结、发达的欧洲，同时也见到强势欧元货币。”

李克强这次为期三日访问是首度造访中东欧。这也是20年来首度有中国总理访问布加勒斯特。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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