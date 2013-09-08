李克强：兴城先要兴业 特别要发挥服务业的就业吸纳作用

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京9月8日 - 如何让中国的新型城镇化道路走好走顺？中国国务院总理李克强周六表示，兴城先要兴业，有产业支撑才能有就业，特别是要发挥好服务业这一最大就业容纳器的作用。
他在听取有关专家城镇化研究报告的座谈会上并称，当前，要选择棚户区改造等已经形成共识的重点领域，一步一步加以推进。
“因地制宜、尊重规律，实现大中小城市和城镇协调发展。”他说，“东部如何提升城镇化质量，中西部地区怎么培育一批城市群，实现人口就近就业，都需要在实践中探索。”
针对土地流失、农村空心化等“乡村病”问题，李克强强调，新型城镇化要突出统筹城乡，根本前提是要尊重农民意愿、保护农民利益、保障粮食安全。
此前有媒体报导称，中国国土部对于改革完善土地管理制度促进城镇化健康发展已形成初步框架，在化解用地需求矛盾上，未来将提高存量用地比重，建立起以“盘活存量”为主的制度体系。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。