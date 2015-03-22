李克强：以“互联网+”提升经济创新力 壮大新兴产业

路透北京3月22日 - 中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。

中国政府网周日刊登新闻稿引述他称，实现中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，必须推动大众创业、万众创新，打造发展新引擎。这是一项重大改革，也是结构性改革。

李克强表示，要落实好财税、金融等扶持政策，对准初创小微企业经营中的难点、“痛点”加力出招，让千百万新企业健康成长，在市场中更加活跃。

他还指出，规范有效的市场监管会激励企业提供更多优质产品和服务，使公众对“中国制造”更有信心。要通过完善市场监管营不断释放消费潜力，更大发挥内需对经济增长的拉动作用。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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