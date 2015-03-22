李克强：以“互联网+”提升经济创新力 壮大新兴产业

购物中心开发热度不减 深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕
路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。
路透北京3月22日 - 中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。
中国政府网周日刊登新闻稿引述他称，实现中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，必须推动大众创业、万众创新，打造发展新引擎。这是一项重大改革，也是结构性改革。
李克强表示，要落实好财税、金融等扶持政策，对准初创小微企业经营中的难点、“痛点”加力出招，让千百万新企业健康成长，在市场中更加活跃。
他还指出，规范有效的市场监管会激励企业提供更多优质产品和服务，使公众对“中国制造”更有信心。要通过完善市场监管营不断释放消费潜力，更大发挥内需对经济增长的拉动作用。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京5月3日 - 中国财政部周三表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。
路透上海5月3日 - 中国股市沪综指周二收跌0.35%。沪深证交所融资融券余额当日增加18亿元人民币；两市两融余额为9,110.3亿元。