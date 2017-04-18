李克强称市场对人民币信心明显增强 将继续保持基本稳定

路透北京4月18日 - 中国国务院总理李克强周二表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国1-3月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长24.0%。得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。

新华社援引李克强在贯彻新发展理念培育发展新动能座谈会上的讲话并称，要把改善供给结构作为主攻方向，从供需两侧发力，调整优化经济结构。简政放权、减税降费都属供给侧结构性改革，通过降低企业制度性交易成本和税负，有效改善供给端，释放更大活力。

他指出，实现经济结构转型升级，须加快新旧动能转换。这种转换既来自“无中生有”的新技术新业态新模式，也来自“有中出新”的传统产业改造升级。两者相辅相成、有机统一。

他并强调，要在促进城乡区域协调发展中壮大新动能。中国地域辽阔，各地区发展不平衡，但差距就是潜力，落差形成势能。各地区要各展其长、优势互补、竞相发展，促进产业梯度转移，将差距明显的势能转化为动能。（完）