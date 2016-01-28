中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定--李克强

路透北京1月28日 - 中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。

中央电视台引述李克强和IMF总裁拉加德的通话内容还称，中国有能力保持经济持续平稳发展。中国政府无意通过货币贬值推动出口，更不会打贸易战。

他指出，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。深入推进创新驱动发展战略，推动大众创新，使传统动能得到改造提升。（完）