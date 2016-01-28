中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。
中央电视台引述李克强和IMF总裁拉加德的通话内容还称，中国有能力保持经济持续平稳发展。中国政府无意通过货币贬值推动出口，更不会打贸易战。
他指出，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。深入推进创新驱动发展战略，推动大众创新，使传统动能得到改造提升。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)