李克强：中国有能力、有条件完成全年经济社会发展主要任务

路透北京7月19日 - 中国国务院总理李克强周四晚间再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。

他是在昨天会见瑞士联邦主席毛雷尔时发表上述讲话。李克强并称，未来中国将保持宏观政策的连续性、稳定性，在经济运行的合理区间内，以转变经济发展方式为主线，以调结构为着力点，释放改革开放的红利。

“统筹考虑稳增长、调结构、促改革，发挥好市场机制的作用，增强发展的活力和内生动力，打造中国经济升级版，”他说。

中国二季度经济增速续放缓至7.5%，助燃对中国经济前景的担忧。但随后李克强讲话强调要使经济运行保持在合理区间，还称今年有条件有能力有信心完成全年发展目标，令市场稍稍安心。路透最新季度调查结果显示，分析师普遍预计今年中国能保住7.5%左右的增速。

李克强并称，中瑞两国署自贸协定给双边关系注入了新动力，中方愿与瑞方推动自贸协定的“转盘”加速转起来，共同反对贸易保护主义。

中国与瑞士7月初在北京正式签署两国间自由贸易协定，这是首个和中国达成自贸协定的欧洲大陆国家。瑞方将对中方99.7%的出口立即实施零关税，中方则将对瑞方84.2%的出口最终实施零关税。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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