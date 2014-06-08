李克强：中国经济运行平稳 但下行压力仍大（更新版）

路透北京6月6日 - 中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，但下行压力仍大，要创新宏观调控方式，精准发力，定向调控。

中央电视台新闻联播援引李克强讲话称，当前经济运行总体平稳，经济增长、城镇就业、物价水平都处在合理区间，但稳中有忧，风险和挑战不容忽视，各地发展并不平衡，有些方面还比较突出。

”要完成今年经济社会发展目标任务，必须更好发挥中央和地方两个积极性。”李克强在会上表示，各地区各部门要以更大力度把各项改革落到实处，推向深入。

在调控方式上，他指出要宏观调控方式，精准发力，定向调控，多措并举支持实体经济，稳定社会预期。“在统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生中敢于担当、勇于攻坚、善破难题。”

李克强称，无论是克服当前困难，还是谋求长远发展，关键要在调结构，促升级上要有新进展。调结构，主引擎在市场，政府要发挥引导作用，做好助推手。

他强调，要支持新兴产业中成长型、创新型领头羊和充满活力的民营经济小微企业。对扩大就业、中西部基础设施、棚户区改造、农村饮水安全、集中连片特困地区扶贫攻坚等重大民生工程要加快进度。

今日稍早国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议，强调改革要坚持从具体问题抓起，把有利于稳增长、调结构、防风险、惠民生的改革举措往前排。

世界银行则在周五表示，中国经济今年有可能实现7.5%的成长目标，但必须坚持财政和金融领域的改革，才能从根本上解决债务问题。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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