李克强：营业税改征增值税改革“十二五”要推至全国

路透北京2月20日电---中国国务院副总理李克强在上海召开座谈会时称,营业税改征增值税改革要逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围,"十二五"期间在全国推开,促进服务业更好更快发展,提高整个产业发展水平.

新华社上周五援引他的话称,要下力气实施好积极的财政政策,落实和完善结构性减税措施,推进财税重点改革,实施结构性减税.保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

从今年1月开始,上海市在现代服务业和交通运输业领域启动了营业税改征增值税试点,目前已有12万户企业纳入试点范围.

李克强强调,当前妥善应对复杂多变的国内外形势,要着力抓好稳增长和稳物价,还要在转方式、促改革、惠民生方面取得新进展、新突破.

"要把支出和减税重点放在支持'三农'和小微企业上,放在建立机制、调整和优化结构上,放在稳定物价和保障改善民生上,"李克强称.

他并指出,中国经济要保持长期平稳较快发展,关键在於扩内需、调结构、促转型,扩内需是发展的战略基点,也是转型的重点方向.

在谈到财税改革时,李克强表示,营业税改征增值税是推动经济结构调整、促进发展转型的一项重大改革,也是积极财政政策和结构性减税的重要内容.有利於消除重复征税.

"将增值税徵收范围覆盖所有的货物和劳务,不仅是与世界通行做法接轨,也是健全有利於科学发展的税收制度的必然选择."李克强并称,此项改革涉及面广,利益调整复杂,推进改革的难度大,要扎实做好试点工作,逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围.

中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.

继上海试点後,目前北京、深圳、江苏等中国多个省市已相继向财政部提交申请,希望进入营业税改增值税试点范围,预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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