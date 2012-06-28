李娜对“被双打”大表不满

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
路透上海6月28日电---中国网球一姐李娜在不知情情况下被中国网球协会列入伦敦奥运双打参赛名单，李娜对此表示了不满。
2011年法网女单冠军李娜周二出现在国际网球联合会(ITF)周二公布的伦敦奥运会女单和女双参赛名单中。
中国网球队本月稍早对国内媒体称，考虑到伤病情况，李娜希望专注于女单比赛，中国官员则希望她能同时参加单打和双打。
“如果这是真的，我不知道他们为什麽让我去打双打，”李娜对中国媒体表示，名单中显示她将与张帅搭档出战女双比赛。
“我上次打双打得追溯到2007年澳网了。到现在我没听任何人跟我讲过要我打双打，”她补充说。
“我希望他们能更尊重运动员……他们处理问题的这种方式让我不舒服。”（完）
编译：王燕焜
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12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透