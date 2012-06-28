李娜对“被双打”大表不满

路透上海6月28日电---中国网球一姐李娜在不知情情况下被中国网球协会列入伦敦奥运双打参赛名单，李娜对此表示了不满。

2011年法网女单冠军李娜周二出现在国际网球联合会(ITF)周二公布的伦敦奥运会女单和女双参赛名单中。

中国网球队本月稍早对国内媒体称，考虑到伤病情况，李娜希望专注于女单比赛，中国官员则希望她能同时参加单打和双打。

“如果这是真的，我不知道他们为什麽让我去打双打，”李娜对中国媒体表示，名单中显示她将与张帅搭档出战女双比赛。

“我上次打双打得追溯到2007年澳网了。到现在我没听任何人跟我讲过要我打双打，”她补充说。

“我希望他们能更尊重运动员……他们处理问题的这种方式让我不舒服。”（完）

编译：王燕焜

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