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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 28日 星期四 15:27 BJT

李娜对“被双打”大表不满

中国网球一姐李娜在不知情情况下被中国网球协会列入伦敦奥运双打参赛名单，李娜对此表示了不满。名单显示李娜将与张帅搭档出战女双比赛。“如果这是真的，我不知道他们为什麽让我去打双打，”李娜表示，“我上次打双打得追溯到2007年澳网了。到现在我没听任何人跟我讲过要我打双打，”她补充说。路透

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