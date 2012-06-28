李娜对“被双打”大表不满

中國網球一姐李娜在不知情情況下被中國網球協會列入倫敦奧運雙打參賽名單，李娜對此表示了不滿。名單显示李娜将与张帅搭档出战女雙比赛。“如果這是真的，我不知道他們為什麼讓我去打雙打，”李娜表示，“我上次打雙打得追溯到2007年澳網了。到現在我沒聽任何人跟我講過要我打雙打，”她補充說。路透