版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 13:54 BJT

李娜入选《时代》百大影响力人物

《时代》周四公布年度世界百大影响力人物，亚洲网坛一姐李娜榜上有名。这100位显要人物中有7人将登上特刊封面，李娜为其中之一。李娜是以“全球偶像”(Icons)这一身份上榜，一同入选这一类别的还有中国第一夫人彭丽媛、美国第一夫人米歇尔、凯特王妃、昂山素季、R&B天后碧昂丝等。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐