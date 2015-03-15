中国严格执行新环境保护法 让偷排偷放企业承受不起--总理

路透北京3月15日 - 针对雾霾等环境污染日趋严重的问题，中国总理李克强周日表示，今年要严格执行新出台的《环境保护法》，对违法违规排放的企业，不论是什么样的企业，坚决依法追究，甚至要让那些偷排偷放的企业承受付不起的代价。

李克强在2015年两会结束后的新闻发布会上称，对环保执法部门要加大支持力度，包括能力建设，不允许有对执法的干扰和法外施权。环保等执法部门也要敢于担当，承担责任。对工作不到位、工作不力的也要问责，渎职失职的要依法追究，环保法的执行不是棉花棒，是杀手锏。

“中国政府在治理雾霾等环境污染方面，决心是坚定的，也下了很大的气力，但取得的成效和人们的期待还有比较大的差距。”李克强称，去年在政府工作报告中说，要向雾霾等污染宣战，不达目的决不停战。

他提到，治理是一个系统工程。今年政府工作报告一个很大的变化就是把节能减排的指标和主要经济社会发展指标排列在一起，放在了很靠前的位置。报告里从调结构到提高油品生产和使用的质量等，都和治理雾霾等环境污染相关联，这是一个需要全社会人人有责的治理行动。

今年政府工作报告明确提出要把能耗强度下降3.1%以上。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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