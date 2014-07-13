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时事要闻 | 2014年 7月 14日 星期一 07:22 BJT

央视财经频道副总监李勇和主持人芮成钢被检方带走--财新

路透北京7月13日 - 中国内地媒体财新网周六报导，中国官方中央电视台（CCTV）财经频道副总监李勇、主持人芮成钢和一名制片人于11日下午被检方带走。

芮成钢是央视《环球财经连线》、《经济信息联播》等多个栏目的主播，曾对包括微软总裁、意大利总理在内的数百名国际商业界、经济学术界及政界的领袖人物进行过专访。

公开资料显示，芮成钢生于1977年，2003年起在央视英语频道工作，2008年4月加盟经济频道国际组。

据新华社6月初报导，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对中央电视台财经频道总监郭振玺、制片人田立武立案侦查并采取强制措施。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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