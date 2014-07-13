央视财经频道副总监李勇和主持人芮成钢被检方带走--财新

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京7月13日 - 中国内地媒体财新网周六报导，中国官方中央电视台（CCTV）财经频道副总监李勇、主持人芮成钢和一名制片人于11日下午被检方带走。
芮成钢是央视《环球财经连线》、《经济信息联播》等多个栏目的主播，曾对包括微软总裁、意大利总理在内的数百名国际商业界、经济学术界及政界的领袖人物进行过专访。
公开资料显示，芮成钢生于1977年，2003年起在央视英语频道工作，2008年4月加盟经济频道国际组。
据新华社6月初报导，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对中央电视台财经频道总监郭振玺、制片人田立武立案侦查并采取强制措施。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。