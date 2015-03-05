李克强：今年粮食产量稳定在逾1.1万亿斤 扩大新型城镇化综合试点

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。

他在全国人大所作的政府工作报告中指出，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。

中国坚守耕地红线，做好土地确权登记颁证工作，审慎开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度、集体产权制度等改革试点。

总理称，完善粮食最低收购价和临时收储政策，改进农产品目标价格补贴办法，支持农产品加工特别是主产区粮食就地转化。在稳定家庭经营的基础上，支持种养大户、家庭农牧场、农民合作社、产业化龙头企业等新型经营主体发展，推进多种形式适度规模经营。

多渠道促进农民增收，保持城乡居民收入差距缩小势头，今年还要再减少农村贫困人口1,000万人以上。

此外，建立规范多元可持续的城市建设投融资机制，稳妥建立城乡统一的建设用地市场，完善和拓展城乡建设用地增减挂钩试点。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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