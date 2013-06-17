李嘉诚旗下三家企业投资荷兰废物处理业务

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透香港6月17日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建(1038.HK)、长江实业(0001.HK)、电能实业(0006.HK)等周一宣布，计划出资高至9.5亿欧元（约98.4亿港元）组成合营，收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。
据这几家公司的联合声明称，收购RAV的代价为9.4368亿欧元，而长建、长实、电能实业和李嘉诚基金会将按35：35：20：10的股权比例支认购及股东贷款，因而四方的提供的资总额最高达9.5亿欧元。
RAV在荷兰主要从事废物处理及通过焚化废物生产及供应可再生能源，截至2012年底止其除税及特殊项目后纯利为4,230万欧元。
长江基建主要从事基建发展，电能实业则在香港提供电力及在香港以外地区投资能源相关设施，长实则为该两公司的最终控股股东。他们表示，是项收购被视为财团一个触目的长期投资机会。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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