李嘉诚旗下三家企业投资荷兰废物处理业务

路透香港6月17日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建(1038.HK)、长江实业(0001.HK)、电能实业(0006.HK)等周一宣布，计划出资高至9.5亿欧元（约98.4亿港元）组成合营，收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。

据这几家公司的联合声明称，收购RAV的代价为9.4368亿欧元，而长建、长实、电能实业和李嘉诚基金会将按35：35：20：10的股权比例支认购及股东贷款，因而四方的提供的资总额最高达9.5亿欧元。

RAV在荷兰主要从事废物处理及通过焚化废物生产及供应可再生能源，截至2012年底止其除税及特殊项目后纯利为4,230万欧元。

长江基建主要从事基建发展，电能实业则在香港提供电力及在香港以外地区投资能源相关设施，长实则为该两公司的最终控股股东。他们表示，是项收购被视为财团一个触目的长期投资机会。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。