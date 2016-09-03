李小鹏获任中国交通运输部部长 此前辞去山西省省长职务--新华

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透上海9月3日 - 新华社周六报道，全国人大常委会今日经表决，免去杨传堂交通运输部部长职务，决定任命李小鹏为交通运输部部长。
8月末，山西省人大常委会接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。
李小鹏1959年6月生，也是中国前总理李鹏之子，现任十八届中央候补委员，2012年12月任山西省委副书记、代省长；2013年1月起任省长。
杨传堂，男，汉族，1954年5月出生。自2012年8月起任交通运输部党组书记、部长。 (完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)