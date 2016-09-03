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时事要闻 | 2016年 9月 3日 星期六 22:04 BJT

李小鹏获任中国交通运输部部长 此前辞去山西省省长职务--新华

路透上海9月3日 - 新华社周六报道，全国人大常委会今日经表决，免去杨传堂交通运输部部长职务，决定任命李小鹏为交通运输部部长。

8月末，山西省人大常委会接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。

李小鹏1959年6月生，也是中国前总理李鹏之子，现任十八届中央候补委员，2012年12月任山西省委副书记、代省长；2013年1月起任省长。

杨传堂，男，汉族，1954年5月出生。自2012年8月起任交通运输部党组书记、部长。 (完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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