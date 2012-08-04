李永波称处罚已经足够

路透伦敦8月3日电(记者Ian Ransom)---中国羽毛球队总教练李永波周五表达了他对国际羽联的不满，称由於消极比赛而被取消资格的八名运动员和他们的球队受到的处罚已经足够。

中国体育代表团已要求李永波进行公开道歉，李永波表示，他要为世界冠军组合于洋/王晓理在比赛中采取的消极策略负责任。于洋/王晓理为了能够在淘汰赛阶段获得一个更有利的位置，在一场第一轮的比赛中故意输球。

国际奥委会周四介入这一事件，要求中国、韩国和印度尼西亚对这一事件进行彻查。

49岁的李永波本周稍早已经在中国中央电视台针对对他在这一丑闻中的错误进行了道歉，但遭到国内媒体和评论人士的猛烈抨击，要求他下课。李永波周五对记者表示“我觉得处罚已经非常严厉甚至过分”。

“这只能表明国际羽联并不称职。如果我是羽联主席，绝不会弄成这样。”他补充说，引来中国记者的笑声。

曾在1992年巴塞罗那奥运会上获得过男子双打铜牌的李永波，当他回到北京向中国体育官员述职的时候，很可能将面临更严厉的处罚。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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