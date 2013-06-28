李源潮：未来中国经济仍可保持7%的增速（更新版）

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路透北京6月28日 - 在外界不乏看空中国经济之际，中国国家副主席李源潮周五表示，中国正处在加快转变经济方式的关键时期，经济转型是一个需要付出代价的痛苦过程，但只要坚定向前，中国经济前景仍然向好，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。

他在北京举行的第三届全球智库峰会上表示，对各国政府和国际社会而言，发展仍然是头等大事。国际金融危机深层次影响仍在持续显现，主权债务危机反复冲击市场信心，世界经济复苏艰难曲折。结构转型，开放合作，互利共赢是世界经济摆脱危机最为现实可行的选择。

“中国长期形成的低劳动成本，高资源能源消耗的发展模式难以为继，国际金融危机对中国转型发展形成巨大倒逼压力和转型动力。”李源潮称。

他表示，专家综合考量改革红利、城镇化、科技进步、劳动力素质提高等正面因素，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。

中国年初确定的今年GDP增长目标是7.5%，一季度经济成长率7.7%低于市场预期，多家投行机构已经纷纷调降对二季度增速的预估。

李源潮指出，全球化中借贷支撑消费，出口主导投资的增长方式逐渐导致生产和消费，投资和需求的地区错位，并最终造成由信贷过度膨胀导致的金融危机和投资过度膨胀导致的生产危机。因此原先的经济全球化发展方式，包括金融投资方式，资源利用方式，市场消费方式，生产贸易方式都要作转型调整。

他提到，当前世界经济下行压力较大，潜在风险的突发性，扩散性，危害性不容低估，各国要坚持开放合作的方向不动摇，反对各种形式的保护主义，通过协商妥善解决经贸摩擦，维护稳定开放的国际贸易环境。

中国国务院周三召开常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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