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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 09:16 BJT

梁光烈称中国军力建设不会对世界构成威胁

中国国防部长梁光烈周二称，中国军力建设不会对世界构成威胁。美国、日本以及其他东南亚国家频繁表达对中国两位数军费开支增长以及海军影响范围扩大的担忧，但梁光烈对路透表示，这些国家的担忧完全没有必要。图为梁光烈。路透

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